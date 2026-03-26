Decomisaron 300 kilos de pescados fuera de medida y de especies protegidas en Corrientes

Tras una breve persecución sobre la exruta nacional 12, este jueves fue demorada una mujer en la localidad de Riachuelo mientras transportaba una carga ilegal de pescados, valuada en $3 millones.

El procedimiento fue el resultado de tareas de inteligencia realizadas por la Dirección Provincial de Recursos Naturales, que derivó en un operativo conjunto con personal de la Comisaría local.



Según detalló Raúl Barrientos, delegado de Capital del organismo, se trata de una mujer reincidente a quien ya se le había secuestrado un utilitario con carga ilegal de pescados en abril del año pasado.

En esta oportunidad, al notar el control en la ruta, la sospechosa esquivó el puesto y se dio a la fuga en una camioneta Volkswagen Amarok, hasta que finalmente fue interceptada en un barrio cercano al hospital de Riachuelo.El funcionarioEn detalle, se confiscaron 9 surubíes, 20 patíes y dos dorados, con un peso aproximado de 300 kilogramos. El operativo se llevó a cabo por infracción a la Ley 1030/92, la cual protege los recursos naturales de la provincia.