Capturaron a un hombre con pedido de captura por rebeldía

Efectivos de la Comisaría de Distrito Primera de Paso de la Patria, en conjunto con su División de Investigaciones y bajo las directivas de la Unidad Fiscal interviniente, lograron la localización y demora de un hombre que contaba con un pedido de detención vigente.



El operativo fue el resultado de diversas tareas investigativas que permitieron identificar al sujeto, un hombre mayor de edad sobre quien recaía una orden judicial por rebeldía. Tras ser interceptado, el ciudadano fue puesto de inmediato a disposición de la justicia.



Finalmente, el demorado fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde se iniciaron los trámites de rigor y las actuaciones administrativas del caso.

