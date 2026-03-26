Recuperaron partes de un motor denunciado como sustraído en Corrientes

Este jueves, efectivos de la Comisaría de Distrito San Luis del Palmar, en colaboración con la División de Investigaciones de la Unidad Regional I, lograron recuperar un motor que había sido denunciado como sustraído recientemente. El procedimiento fue el resultado de un despliegue montado con inmediatez después de tomar conocimiento del hecho delictivo.

LuegoFinalmente, el elemento recuperado fue trasladado a la dependencia policial, donde se continuaron con las diligencias de rigor para completar las actuaciones judiciales y proceder a su posterior entrega.