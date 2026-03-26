Taraguy frente un partido crucial en el inicio de la temporada

El plantel de Taraguy, con 23 juzgadores, viajará esta jueves por la noche rumbo a Tucumán donde el sábado disputará la Reválida para ingresar al Torneo del Interior B que organiza la Unión Argentina de Rugby.

“Nos estamos jugando uno de los partidos mas importantes del año y recién es marzo”, sentenció Federico Romero, entrenador del equipo correntino.

“Para la altura del año que estamos, que recién arrancó la competencia local, la verdad es que llegaron muy bien los chicos para este encuentro”, agregó en contacto con El Litoral.

Taraguy enfrentará el sábado a Cardenales de Tucumán en uno de los cruces de la Reválida. El partido dará inicio a las 16 y contará con el arbitraje de Juan Martínez de Cuyo. El ganador disputará el Torneo del Interior B que dará inicio el 25 de abril.

El conjunto cuervo llega a esta instancia por ser el subcampeón del Regional NEA 2025, mietras que Cardenales lo hace al haber quedado octavo en el NOA.

“Venimos trabajando en este partido desde mediados de noviembre del año pasado, cuando hicimos la post temporada que duró hasta cerca de las fiestas”, relató el el entrenador en jefe.

“Llegamos muy bien. Prácticamente solo paramos un mes, porque la pretemporada la iniciamos el 19 de enero, en tanto que los backs jugaron toda la temporada de seven”, agregó.

“Tuvimos que arrancar con tanta anticipación porque sino no llegábamos. Por eso hay que destacar la voluntad del plantel y como los jugadores pusieron foco a todo el proceso para llegar a este partido”, dijo.

En medio de la preparación para del duelo del sábado, Taraguy realizó una gira histórico por Europa con parte del plantel que estará en Tucumán.

“A la gira fueron principalmente los fowards que juegan el sábado. La primer linea, los segundas y terceras y el medio scrum y acá quedaron trabajando y jugando partidos amistosos los backs y otros delatneros”, comentó.

“Cuando regresamos, la primer semana de marzo, nos juntamos todos y comenzamos a ultimar detalles para el partido de este sábado en Tucumán.

El plantel

Los jugadores de Taraguy que están citados para las 22 de este jueves, momento en en iniciará el traslado a Tucumán son: Guillermo Abeledo, Gerónimo Albornoz, Héctor Alcaraz, Emilio y Joaquín Amadey, Juan Armoa, Fausto Bianchi, Benjamín Chapresto, Augusto Córdova, Agustín De la Vega, Valentino Fey, Lucas Giménez, Emiliano Gómez Coll, Joaquín Gómez e Ignacio Ivancovich.

También viajan a Tucumán Ignacio, Juan Martín y Snatiago Meabe, Evaristo Mendiondo, Joaquín Roca, Sebastián Roselló, Martín Solari y Agustín Sosa.