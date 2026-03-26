San Martín cayó en su visita a Chivilcoy

Un mal primer tiempo y su baja efectividad, complicaron a San Martín que perdió frente a Racing de Chivilcoy 91 a 74 en la continuidad de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol.

El partido se jugó en el Grilon Arenas de la ciudad bonaerense y tuvo estos parciales, siempre favorable al local: 23-11, 56-33 y 71-51.

San Martín, donde estuvo ausente Lucas Gargallo por paternidad, contó con el máximo anotador de la noche: Víctor Fernández con 23 puntos. En el local se destacaron Norberto Stucky con 19 y Santiago Assum con 18.

El equipo correntino sufrió el primer cuarto con su falta de variantes en ataque y escasa efectividad. Tardó casi 4 minutos en anotar y apenas sumó 11 puntos en 10 minutos.

La defensa lo mantuvo en juego en los primeros instantes, pero Racing encontró opciones claras para anotar, con Cooper y Assum como abanderados, y se escapó por 24 puntos (23-9).

En el segundo capítulo, San Martín intentó cambiar punto por punto pero no pudo sostener el ritmo del equipo bonaerense. Regresó la sequía en ataque, se sumaron pérdidas y el rival aprovechó al máximo todas las oportunidades.

Una ráfaga de puntos de Romano en el inicio del segmento le dio a Racing una diferencia de 16 (31 a 15) pero la brecha se estiró a 24 (54 a 30) frente a la floja producción correntina.

En el tercer cuarto cambió la imagen de San Martín y lo ganó con un parcial de 18 a 15. Mejoró la defensa y en el inicio, aprovechó la desconcentración del local, para poner un parcial de 11 a 1.

La reacción se frenó por la falta de gol que mostró en la segunda parte del período y por la aparición de Valinotti con los tiros desde el perímetro.

El rojinegro se esforzó en los 10 minutos finales del encuentro, nuevamente tomó ventaja en el parcial (23 a 20) pero Racing controló la diferencia para asegurar el triunfo sin mayores sobresaltos.

Ahora San Martín (14-17) se trasladará a Junín donde este sábado, desde las 21, enfrentará a Argentino que ya esté condenado a jugar por la Permanencia.