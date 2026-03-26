Corrientes: lanzan capacitaciones gratuitas para emprendedores

El Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes informó que se encuentra en funcionamiento el Centro de Capacitación de Emprendedores, un espacio destinado a mejorar la formación y el rendimiento de trabajadores independientes.

La iniciativa depende de la Dirección de Comercialización de la Economía Social y busca acompañar a emprendedores tanto de Capital como del interior provincial.

Dónde funciona y cómo inscribirse

El centro está ubicado en calle 25 de Mayo 1379 y funciona de lunes a viernes, en el horario de 8 a 17.

Las personas interesadas pueden inscribirse:

De forma presencial en la sede

en la sede A través de WhatsApp al 379 459-0653

Desde el organismo destacaron que la propuesta apunta a brindar herramientas concretas para potenciar la producción y las ventas.

Capacitaciones semanales y temáticas

El programa contempla cuatro capacitaciones distribuidas durante la semana:

Lunes: armado de stand

armado de stand Martes: marketing

marketing Miércoles: redes sociales

redes sociales Jueves: costos

Cada clase tiene una duración de una hora y está diseñada para abordar aspectos clave del desarrollo emprendedor.

Horarios disponibles

Las capacitaciones se dictan en distintos turnos para facilitar la participación:

Por la mañana: 9:30 a 10:30 11:00 a 12:00

Por la tarde: 14:00 a 15:00 15:30 a 16:30



Acceso a beneficios y espacios de venta

Desde Desarrollo Social señalaron que la formación permite a los emprendedores obtener un carnet habilitante.

Este documento les brinda la posibilidad de acceder a distintos espacios de comercialización impulsados por el Estado provincial.

Además, remarcaron que se trata de “una etapa más de acompañamiento”, que incluye capacitación y articulación con otros organismos públicos.