Corrientes: lanzan capacitaciones gratuitas para emprendedores

El Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes informó que se encuentra en funcionamiento el Centro de Capacitación de Emprendedores, un espacio destinado a mejorar la formación y el rendimiento de trabajadores independientes.
La iniciativa depende de la Dirección de Comercialización de la Economía Social y busca acompañar a emprendedores tanto de Capital como del interior provincial.
Dónde funciona y cómo inscribirse
El centro está ubicado en calle 25 de Mayo 1379 y funciona de lunes a viernes, en el horario de 8 a 17.
Las personas interesadas pueden inscribirse:
- De forma presencial en la sede
- A través de WhatsApp al 379 459-0653
Desde el organismo destacaron que la propuesta apunta a brindar herramientas concretas para potenciar la producción y las ventas.
Capacitaciones semanales y temáticas
El programa contempla cuatro capacitaciones distribuidas durante la semana:
- Lunes: armado de stand
- Martes: marketing
- Miércoles: redes sociales
- Jueves: costos
Cada clase tiene una duración de una hora y está diseñada para abordar aspectos clave del desarrollo emprendedor.
Horarios disponibles
Las capacitaciones se dictan en distintos turnos para facilitar la participación:
- Por la mañana:
- 9:30 a 10:30
- 11:00 a 12:00
- Por la tarde:
- 14:00 a 15:00
- 15:30 a 16:30
Acceso a beneficios y espacios de venta
Desde Desarrollo Social señalaron que la formación permite a los emprendedores obtener un carnet habilitante.
Este documento les brinda la posibilidad de acceder a distintos espacios de comercialización impulsados por el Estado provincial.
Además, remarcaron que se trata de “una etapa más de acompañamiento”, que incluye capacitación y articulación con otros organismos públicos.