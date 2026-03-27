Regatas sumó un triunfo clave frente a Unión

Regatas Corrientes logró un triunfo clave en Santa Fe. Superó a Unión 89 a 83 y trepó al séptimo puesto de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbtol.

El encuentro se jugó el jueves por la noche en el estadio Ángel Malvicino de la capital santafesina y tuvo estos parciales, todos a favor del visitante: 13-22, 43-45 y 59-63.

Regatas, que sumó su segunda victoria desde que llegó Leandro Ramella, tuvo como máximo anotadores a Juan Pablo Corbalán con 19 puntos y Fabián Ramírez Barrios con 17. Mientras que en Unión se destacaron Yeferson Guerra con 16 y Chijioke Akwuba con 15.

En los 10 minutos iniciales, Regatas pudo imponer el ritmo de juego. Se mostró firme atrás y con paciencia encontró buenos lanzamientos para tomar una ventaja de 9 puntos (22 a 13).

En el segundo cuarto, el encuentro cambió. La defensa correntina fue permeable, le tomaron rebotes en su cristal y terminó con 30 puntos en contra.

La buena labor de Corbalán (15 puntos en los dos primero cuartos) en el ataque y algunos tiros permietrales (9 de 16 en los triples durante 20 minutos) le permieron a Regatas mantenerse al frente en el marcador pero la diferencia prácticamente se limó.

En el regreso del descanso largo, Regatas defendió más fuerte y recuperó varias pelotas en la primera línea defensiva. Las transiciones y la potencia de Gallizi le permitieron recuperar los 9 puntos de ventaja (62 a 53). Las pérdidas y la merma en el ataque le impidieron al Fantasma consolidar su dominio y Unión “volvió al partido”.

Comenzó el último segmento y dos faltas antideportivas le dieron la posibilidad a Regatas de tomar aire en el marcador, en tanto que con los tiros de tres puntos, incluidos dos de Ramírez Barrios, tomó una ventaja 8 con poco más de 2 minutos por jugar.

La brecha se estiró a 12 pero Unión metió un parcial de 10 a 0 para darle dramatismo al desenlace. Desde la línea de tiros libres, cuatro conversiones, Regatas aseguró el triunfo.

Los próximos compromisos de Regatas (18-13) serán en Corrientes. El domingo 5 de abril recibirá a Obras Basket, mientras que el viernes 10 será local de Ciclista Olímpico.