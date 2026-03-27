Con el Mundial en el horizonte, Argentina enfrenta a Mauritania

La selección Argentina de fútbol enfrentará este viernes a su par de Mauritania, en el primer amistoso de esta doble fecha FIFA en la que disputará sus últimos partidos en el país antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 20:15 en la Bombonera y se podrá ver a través de TyC Sports y Telefé. En el plantel argentino está el correntino José Manuel López.

Originalmente, Argentina iba a enfrentar a España en la Finalissima, que es el torneo que enfrenta a los campeones de América y de Europa. Sin embargo, como el partido se iba a llevar a cabo en Qatar finalmente fue suspendido por la guerra en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre ambas federaciones para que se dispute en una nueva sede.

Fue por esto que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) primero organizó un amistoso con Guatemala para este 27 de marzo, pero tampoco se pudo concretar porque la selección del país centroamericano tenía programado un partido en Italia y la FIFA prohíbe jugar durante una ventana internacional en dos continentes distintos.

De esta manera, la AFA pudo acordar sobre la hora estos amistosos frente a Mauritania y Zambia, que son dos selecciones de tercer orden que se encuentran en el puesto número 115 y 91 del ranking FIFA, respectivamente.

“Hay que sacar lo positivo. Tenemos dos partidos amistosos. A los rivales hay que respetarlos. Son para jugar. Los chicos merecen una oportunidad y, por qué no, pelear por un lugar para el Mundial”, sostuvo Lionel Scaloni, DT de Argentina.

“Estamos abiertos a ver jugadores, como el caso de los chicos que vinieron ahora. Hay otros chicos que estamos siguiendo. Todo dependerá de cómo lleguen, de cómo estén. No sólo en el nivel de lesiones, sino de juego”, manifestó sobre la lista definitiva para la cita mundialista.

Los de esta ventana internacional serán los últimos dos partidos de la Selección Argentina en el país antes del Mundial 2026, donde se enfrentará en el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania.

Más allá de que aún resta saber cómo será el partido (cantidad de cambios y si se aplican las normas FIFA), el entrenador planea formar con un once alternativo y no confirmó si Messi será titular en el duelo ante Mauritania o luego con Zambia: "El equipo, vamos a poner un mix de chicos que queremos ver. Queremos recuperar algunos rendimientos. Se los dije a ellos. Leo va a jugar. No sé si de entrada en este partido o el otro, pero va a estar en los dos. De yapa, para el argentino tener a Messi en dos partidos más, que pensábamos que no jugaba más... Es una linda oportunidad para que todos vean y disfrutemos".

De cara al encuentro de este viernes, el director técnico Lionel Scaloni mantiene tres incógnitas en el armado del 11 titular. Una pasa por el arco, ya que podría darle minutos a Gerónimo Rulli en lugar de Emiliano Martínez. Además, pelean por el lateral izquierdo de la defensa Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña, mientras que en la delantera aún no está definido si el compañero de Lionel Messi y Julián Álvarez será Nicolás González o Thiago Almada.

