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En abril se habilita el pago de becas, pensiones no contributivas y líderes comunitarios

El pago estará disponible desde el 1 de abril. El cobro se realiza por cajeros del Banco de Corrientes.

Por El Litoral

Martes, 31 de marzo de 2026 a las 12:33

El Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes informó que desde este miércoles 1 de abril estarán disponibles los pagos correspondientes a distintos programas sociales.

La medida alcanza a beneficiarios de becas, pensiones no contributivas y líderes comunitarios dependientes del organismo provincial.

Modalidad de cobro

Según se indicó, los beneficiarios podrán acceder al dinero a través de los cajeros automáticos del Banco de Corrientes.

Alcance del beneficio

El pago forma parte de las políticas sociales que lleva adelante la provincia para acompañar a distintos sectores.

Incluye tanto a personas que perciben asistencia económica como a quienes cumplen funciones dentro de programas comunitarios.

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