En abril se habilita el pago de becas, pensiones no contributivas y líderes comunitarios

El Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes informó que desde este miércoles 1 de abril estarán disponibles los pagos correspondientes a distintos programas sociales.
La medida alcanza a beneficiarios de becas, pensiones no contributivas y líderes comunitarios dependientes del organismo provincial.
Modalidad de cobro
Según se indicó, los beneficiarios podrán acceder al dinero a través de los cajeros automáticos del Banco de Corrientes.
Alcance del beneficio
El pago forma parte de las políticas sociales que lleva adelante la provincia para acompañar a distintos sectores.
Incluye tanto a personas que perciben asistencia económica como a quienes cumplen funciones dentro de programas comunitarios.