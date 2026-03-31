En abril se habilita el pago de becas, pensiones no contributivas y líderes comunitarios

El Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes informó que desde este miércoles 1 de abril estarán disponibles los pagos correspondientes a distintos programas sociales.

La medida alcanza a beneficiarios de becas, pensiones no contributivas y líderes comunitarios dependientes del organismo provincial.

Modalidad de cobro

Según se indicó, los beneficiarios podrán acceder al dinero a través de los cajeros automáticos del Banco de Corrientes.

Alcance del beneficio

El pago forma parte de las políticas sociales que lleva adelante la provincia para acompañar a distintos sectores.

Incluye tanto a personas que perciben asistencia económica como a quienes cumplen funciones dentro de programas comunitarios.