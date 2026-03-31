San Luis del Palmar: interceptan un camión que trasladaba porcinos sin documentación

Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Luis del Palmar secuestraron un vehículo con una carga ilegal de porcinos, tras detectar graves irregularidades durante un control preventivo nocturno realizado en el paraje Ramones. El operativo derivó en el inicio de actuaciones contravencionales contra el conductor.

El dispositivo de seguridad se llevó a cabo sobre la Ruta Provincial N° 6, a la altura del Paraje Ramones, bajo la jurisdicción de la mencionada localidad.

Los efectivos detuvieron la marcha de un camión Ford F-350, el cual era conducido por un hombre de 34 años, identificado como Joaquín Daniel G., con domicilio en la ciudad de Mburucuyá.

Al momento de la inspección física del transporte,Según informaron fuentes policiales, los animales eran trasladados en condiciones irregulares -se encontraban maniatados- y el transportista no contaba con la guía de traslado ni la documentación sanitaria correspondiente que acreditara la propiedad o el destino de la carga.Ante la evidencia de las faltas, las autoridades procedieron al secuestro preventivo del camión, los carros y la totalidad de los animales. Los elementos fueron trasladados al destacamento de la Cuarta Sección, Ramones.Se iniciaron actuaciones por supuesta infracción al artículo 82 del Código de Faltas de la provincia. Cabe destacar que, si bien la causa continúa en trámite administrativo y judicial, no se registraron personas detenidas tras el operativo.