Tras un allanamiento recuperaron un animal robado en Corrientes

Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Saladas lograron recuperar una yegua denunciada como sustraída, tras un operativo que incluyó un allanamiento, en la localidad de Mburucuyá.

La medida fue dispuesta por la jueza de Garantías, Dra. María del Carmen Mareco, que derivó en la irrupción en un inmueble ubicado sobre calle Pedro Ferré.

La investigación se inició a partir de una denuncia penal y tomó impulso tras detectarse la presunta comercialización del animal en redes.

Si bien durante el procedimientoEl resultado del despliegue fue positivo, lográndose la recuperación del semoviente, que fue formalmente secuestrado y trasladado a la sede policial, donde permanece a resguardo a la espera de la correspondiente pericia veterinaria.En tanto, la investigación continúa y no se descartan nuevos allanamientos en las próximas horas.