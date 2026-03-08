¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

DECLARACIONES

La irónica respuesta de “Chiqui” Tapia cuando le preguntaron sobre el comunicado de River contra la AFA

El presidente del organismo se refirió por primera vez de manera pública a la salida del Millonario del Comité Ejecutivo. La publicación del club de Núñez apuntaba a la gestión de Tapia y el manejo del fútbol argentino.

Por El Litoral

Domingo, 08 de marzo de 2026 a las 10:15

Claudio “Chiqui” Tapia viajó a Córdoba este fin de semana para encabezar el tercer encuentro de dirigentes del interior en las instalaciones del club Instituto. A la salida del evento, el presidente de la AFA habló por primera vez del escandaloso comunicado de River con el que informó su salida del Comité Ejecutivo del organismo.

Ante la pregunta de El Doce sobre la decisión del Millonario y el potencial acompañamiento de otros clubes, Tapia respondió irónicamente: “Ah, ¿son más? No sabía", contestó con una sonrisa en el rostro.

Luego, profundizó sobre el tema y mencionó al club de Núñez. “Cuando nosotros asumimos, River no estaba en el Comité. Ni River ni San Lorenzo de Almagro. Había cinco equipos que no formaban parte”, agregó el mandatario.

En su primera pronunciación sobre la contundente decisión de River, Tapia evitó extenderse en sus declaraciones y no mencionó a ningún directivo de la actual gestión que conduce al Millonario.

Tampoco hubo comentarios sobre la relación que tendrá el equipo de Núñez con la AFA a partir del comunicado que salió esta semana.

TN

