Franco Colapinto se quejó de la fuerte sanción que recibió en el GP de Australia: “Una locura”

Franco Colapinto terminó 14° en el GP de Australia que abrió la temporada 2026 de la F1. Por las circunsancias y los sucesos que tuvieron lugar en la carrera, el piloto argentino podría haber sufrido más de lo que realmente sufrió. Una penalización en la largada lo relegó al fondo de la parrilla, pero logró remontar vuelta a vuelta para dejar una actuación positiva desde lo individual.

En el aspecto colectivo, Alpine cometió un error en la configuración previa al inicio de la competición y Colapinto tuvo que cumplir una sanción de 10 segundos en boxes, por lo que la jornada se le hizo cuesta arriba desde entonces.

En la zona de prensa, el argentino se quejó por la gravedad del castigo. “¿Si la sanción condicionó mi carrera? Es un Stop and Go, una locura", le dijo al periodista Juan Fossaroli cuando terminó el evento.

Luego, desarrolló: “Fue una pena, creo que el equipo tocó el auto con 15 segundos para largar. No entendí bien lo que pasó, ahora voy a ver al equipo. Son cosas para trabajar y mejorar todos”.

Aparentemente, se trató de un movimiento inoportuno de los mecánicos de la escudería francesa lo que le valió la penalización a Colapinto en el primer tramo del Gran Premio de Australia. Incluso, vía radio hubo un pedido de disculpas al piloto por esta cuestión.

Qué dijo Colapinto tras el GP de Australia

Las primeras conclusiones de Franco Colapinto tras la carrera en Melbourne fueron positivas, más allá de las malas impresiones que se llevaron en las primeras dos jornadas.

“Estamos mejor en carrera que en clasificación, hoy nos acercamos más a Haas y Audi. Nos falta entender un poco más la energía y cómo funciona el auto sin nafta. La largada fue buena, pero después nos complicamos. Vamos a estar más fuertes seguramente”.

