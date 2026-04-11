Polémico empate entre Boca e Independiente

Boca Juniors e Independiente empataron este domingo 1-1 en la Bombonera por la fecha 14 del Torneo Apertura. Este resultado dejó al anfitrión en la tercera colocación de la Zona A con 21 puntos, a 3 del líder Estudiantes, mientras que los dirigidos por Gustavo Quinteros están en la séptima posición (18) y permanecen en la pelea por clasificar a los playoff.

La visita golpeó de arranque a la formación alternativa del Xeneize (Úbeda hizo 11 cambios respecto al encuentro de la Copa Libertadores) con el 1-0 marcado por Matías Abaldo a los ocho minutos de juego.

La visita exhibió muchas grietas en la última línea y Rodrigo Rey fue protagonista con varias tapadas de relieve. A pesar de estas salvadas, su valla invicta llegó a su fin en la última jugada del primer tiempo gracias a un dudoso penal convertido por Milton Giménez.

Cuando Independiente ya tenía la cabeza en llegar al vestuario con ventaja sobre Boca, una jugada polémica justo dentro de su área cambió el transcurso del partido. Sebastián Valdez tocó a Alan Velasco, que se dejó caer, y tras chequearlo en el VAR, Andrés Merlos sancionó penal.

Más tarde, Rey volvió a intervenir para taparle un mano a mano a Miguel Merentiel en la ocasión más clara de la parte final.

La previa al partido estuvo marcada por el homenaje a Miguel Ángel Russo, quien habría cumplido 70 años el jueves pasado.

Boca Juniors volverá a la Bombonera este martes desde las 21 para enfrentarse a Barcelona de Ecuador en su estreno como local por la Copa Libertadores, luego de su victoria en Chile contra Universidad Católica. Además, el domingo próximo visitará el Monumental para medirse a River Plate a partir de las 17 en una nueva edición del Superclásico.

Por otro lado, Independiente se concentrará en el plano local y comenzará a planificar el duelo del sábado 18 de abril desde las 19:30 ante Defensa y Justicia en Avellaneda. El Rojo finalizará el calendario de la Fase Regular con sendos cruces ante Riestra y San Lorenzo, ambos como visitante.