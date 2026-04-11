La ciencia y la política

Francisco Cremonte Balmartino, nace en 1840 en Scrivia, Génova, Italia. Llega a Buenos Aires en 1856 y se casa con Josefa Pilar Ferro Baglietto, quien naciera el 12 de octubre de 1857 en Buenos Aires. La pareja se radica en Corrientes y contrae matrimonio en La Catedral el 12 de Junio de 1875.

Tienen 13 hijos y la séptima es mujer, Josefa Martina Cremonte Ferro, nacida en Corrientes el 8 de enero de 1886, quien se casa el 2 de abril de 1908 con Miguel Sussini, nacido en Alvear, Corrientes, el 29 de septiembre de 1876. Notable médico, fue el primero en realizar una operación a corazón abierto en Argentina. Fue Presidente del Consejo Nacional de Higiene, fundó el Leprosario en la Isla del Cerrito, Chaco.

Dr. Miguel Sussini (padre): Pionero de la medicina argentina, fue el primer cirujano en el mundo en realizar una operación a corazón abierto para extraer una bala.

Los padres de este famoso médico fueron Francisco Sussini nacido en Alvear en 1843 y Florencia Cacelo nacida en Alvear en 1852. Una familia importante que lo envió a temprana edad a estudiar medicina en la Universidad de Buenos Aires, donde tras su graduación fue docente y se especializó en cirugía.

Realizó operaciones de complejidad que le valieron el reconocimiento nacional, como la extracción de una bala del corazón y la primera cirugía a corazón abierto en el país.

En 1919 fue candidato a Gobernador de Corrientes. El Presidente de la Nación Dr. Marcelo Torcuato de Alvear lo designó como Director Nacional de Higiene del Ministerio de Salud de la Nación. Durante esta gestión creó el Leprosario de la Isla del Cerrito en Chaco. ?Tras retirarse de la función pública regresó a su pueblo natal, Alvear.

En 1924 fue electo en representación de la Unión Cívica Radical Antipersonalista Diputado de la Nación por la provincia de Corrientes, desempeñando el cargo desde 1924 a 1928 y presidió la Cámara en 1926 y 1927.

Fue además, vicepresidente de la Unión Cívica Radical y después adhirió a la Unión Cívica Radical Antipersonalista.

Como profesional además de ejercer la docencia, fue un destacado médico que se especializó en Europa llevando adelante tareas y hasta dirigiendo diversas instituciones sanitarias. En 1929 fue el primer cirujano en el mundo en realizar una operación a corazón abierto en la que extrajo una bala a un soldado al que le salvo la vida.

Dr. Miguel Sussini (hijo): Eminente jurista y ministro nacional, tuvo la responsabilidad histórica de integrar el Tribunal Electoral para el retorno de la democracia en 1983.

En sus últimos años regreso a su ciudad natal donde se dedicó a la actividad ganadera introduciendo y poniendo en práctica las más modernas e innovadoras técnica, algunas de ellas desconocidas hasta ese momento en el país.

Su hijo una copia de papá - Su hijo, también llamado Miguel, nacido en Corrientes el 11 de junio de 1912, fue ministro de Justicia y Educación de la Argentina durante la presidencia de Arturo Frondizi.

Su mamá Josefa Cremonte y su personalidad mucho que ver con la su padre. Miguel Sussini “hijo” estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, recibiéndose de abogado en 1933 con diploma de honor, y obteniendo el doctorado tres años más tarde.

En su juventud fue juez en la provincia de Corrientes, instalándose posteriormente en la provincia de Buenos Aires, donde fue nombrado ministro del Superior Tribunal de Justicia en el año 1942, cargo al que renunció tras la revolución de 1943.

Su ingreso como catedrático en la UBA se produjo durante el primer año de la Revolución Libertadora. En octubre de 1955 fue nombrado director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Agricultura y, dos años después, pasó a desempeñarse como fiscal bonaerense. En octubre de ese año fue nombrado director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Agricultura, para ser más tarde nombrado Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En 1957 fue fiscal en la justicia de la Provincia de Buenos Aires.

El presidente Arturo Frondizi, que asumió su gobierno en el año 1958, lo nombró subsecretario de Justicia de la Nación, para ocupar después algunos cargos secundarios. Por entonces se conocieron con el Secretario Privado del Doctor Frondizi, nuestro intelectual e incomparable amigo Miguel López Breard. En enero de 1938 nació Miguel López Breard y Miguel Sussini en junio de 1912. Lo distanciaban 26 años de edad, pero la fibra correntina de Corrientes e Ituzaingó latían al mismo compás.

En febrero de 1962, cuando ya era evidente que sería derrocado el presidente, Frondizi intentó salvar su gobierno cambiando casi todo su gabinete de ministros. Uno de sus nuevos ministros fue Miguel Sussini, quien ocupó el cargo de Ministro de Justicia y Educación. Dos días más tarde, Frondizi era derrocado; fue sucedido por el Presidente provisional del Senado, José María Guido, que evitó que el gobierno fuera asumido por los militares pero asumió él mismo un poder de Juri y de facto.

Guido mantuvo a Sussini en su cargo y le dispensó toda su confianza, al punto de que ocupó interinamente los ministerios de Defensa y Economía. Participó de la reunión de delegados de la Unesco en el mes de septiembre de ese año, pero en el mes de octubre presentó su renuncia al cargo.

A principios del año siguiente fue nombrado embajador en Australia, cargo que mantuvo durante algún tiempo bajo la presidencia de Arturo Illía. Después abandonó la política y se concentró en su carrera como catedrático de la Facultad de Derecho y como subdirector del Instituto de Derecho Comparado.

Retirado de toda actividad, en 1982 el Presidente Reynaldo Bignone lo nombró vocal del Tribunal Electoral de la Nación, junto a Jorge Arana Tagle y Máximo Paz, para presidir las elecciones generales que se celebraron al año siguiente.

Falleció en Buenos Aires en noviembre de 1997. Su hijo Miguel es también abogado y político, diputado provincial en la Provincia de Corrientes.