La escalofriante confesión del joven de 25 años que mató a su abuelo

El impactante caso del joven de 25 años que mató a su abuelo en Córdoba sumó un nuevo capítulo en las últimas horas al conocerse la escalofriante confesión del presunto asesino.

Según la reconstrucción que hizo la policía, Matías G. mató a su propio abuelo, José Luis Zárate, en su casa de la calle Vicente Forestieri al 4800 y automáticamente fue en moto hasta el Hospital Príncipe de Asturias.

"Maté a mi abuelo. Lo dejé tirado en su casa", fue la brutal confesión del joven ante los médicos que lo atendieron en el centro de salud.

La policía de Córdoba llegó automáticamente al lugar y se encontró a Zárate en el piso, sin vida y con marcas de graves lesiones en la cara y en el cuero cabelludo, compatibles con golpes que le provocaron un traumatismo de cráneo, que finalmente derivó en su muerte.

Entre los vecinos circuló la versión de que el ataque habría sido a sillazos, aunque ese punto aún está siendo investigado.

Durante la confesión en el hospital, el presunto atacante declaró que era víctima de abuso por parte del hombre asesinado, una afirmación que ahora forma parte de los hechos que analiza la Justicia.

Luego, el joven fue detenido y quedó imputado por homicidio simple por orden del fiscal Víctor Chiapero. Además, durante el procedimiento se secuestró el rodado en el que se trasladó, que será peritado como parte de la causa.

El acusado permanecerá alojado en la cárcel de Bouwer mientras avanza la investigación.

El testimonio del hijo de la víctima

Este viernes habló ante la prensa local uno de los hijos de la víctima, José Alejandro Zárate, y aportó detalles sobre cómo se enteró la familia sobre el horroroso crimen.

El hombre dijo que la esposa de la víctima estaba durmiendo la siesta en la casa y que se despertó al escuchar fuertes ruidos. Cuando llegó al comedor, vio a su marido en el piso y, en un principio, adujo un desmayo.

Él, por su parte, se enteró de otra manera sobre la muerte de su padre: “Me llamó la doctora y me dijo que ya había fallecido, que estaba todo golpeado".

“Y ya en el hospital vino uno de los policías y me dijo que había un detenido: Matías G., quien estaba bañado en sangre y dijo que había sido el autor del crimen”.

“No sabría decirte si este chico tenía problemas con mi papá”, aclaró el hombre en diálogo con Telefé Córdoba.