Boca goleó 3-0 al Barcelona de Ecuador y espera el superclásico con River

Boca Juniors venció 3-0 al Barcelona de Ecuador en la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores y llega con confianza al superclásico. El equipo de la Ribera suma seis puntos sobre seis en el certamen continental.

El encuentro comenzó con una complicación para el conjunto argentino por la lesión de Agustín Marchesín. El arquero salió entre lágrimas y fue reemplazado por Leandro Brey.

Pese al impacto inicial, Boca se repuso rápidamente y abrió el marcador con un cabezazo de Lautaro Di Lollo. El equipo dirigido por Claudio Úbeda logró imponerse en el juego y controlar el trámite.

En el segundo tiempo, Santiago Ascacíbar amplió la ventaja tras una asistencia de Lautaro Blanco. Sobre el cierre, Ander Herrera selló el 3-0 con un remate desde fuera del área.

Con este resultado, el Xeneize mantiene puntaje ideal en el Grupo D de la Copa Libertadores. Ahora se prepara para visitar a River el próximo domingo, en una nueva edición del Superclásico. Luego, enfrentará a Cruzeiro en Brasil.