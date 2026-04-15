En plena lluvia, robaron una moto en la zona céntrica de Corrientes

Alrededor de las 22 del martes, mientras arreciaba una copiosa lluvia sobre la ciudad de Corrientes, delincuentes se apoderaron de una motocicleta de 110 que permanecía estacionada por calle San Juan al 500, pleno centro del casco urbano.



Según advirtieron, el modus operandi sería cometer los delitos valiéndose de las inclemencias climáticas, que genera poca circulación de personas por las calles y la distracción de los dueños en cuestiones climatológicas.



La Comisaría Primera Urbana recibió la denuncia de la sustracción de este rodado una Honda Wave de 110 color roja, que permanecía estacionada en la vereda del Instituto de Cultura de la Provincia, donde se realizaba una actividad de proyección de cine local.



En consecuencia, los investigadores estarían analizando cámaras de seguridad de los alrededores, aunque hasta el momento no hay respuestas concretas sobre los resultados, según advirtieron.