Nicolás Riera habló de un posible regreso de Casi Ángeles y desató la ilusión de los fans

La nostalgia volvió a encenderse con fuerza entre los seguidores de Casi Ángeles luego de que Nicolás Riera hiciera un comentario que no pasó desapercibido. Durante su participación en Último Aviso (Blender), el actor se refirió a la posibilidad de un regreso del fenómeno juvenil y generó una verdadera revolución en redes sociales.

El recuerdo del grupo sigue más vigente que nunca, y sus palabras bastaron para que los fanáticos reaccionaran de inmediato con mensajes cargados de emoción y pedidos concretos para que se concrete un reencuentro.

Fiel a su estilo, Riera, recordado por su personaje de “Tacho”, no esquivó la pregunta y dejó una frase que alimentó la esperanza: “Me gustaría. Obvio que gratis no. Me divierte estar arriba de un escenario. Hay algo dando vuelta”, expresó, dejando entrever que la idea no es descabellada.



Sin embargo, también fue realista al explicar por qué no sería fácil concretarlo: “Pero somos más cantidad que los Erreway y es complicado juntarnos todos, hay un tema de agendas”, aclaró, marcando las dificultades logísticas que implicaría reunir al elenco completo.

Al profundizar en el tema, incluso mencionó a varios de sus excompañeros y sus compromisos actuales, lo que deja en evidencia lo complejo que sería coordinar un regreso: “Lali, que tiene cuatro River; Peter; Euge, que está en Turquía, andá a saber; Gastón, que está haciendo stream; Rochi, la tenés que liberar de la gira, se está por casar; Nico y Emilia Attias”.

A pesar de las complicaciones, sus declaraciones alcanzaron para reavivar un deseo que nunca se apagó del todo. La posibilidad de volver a ver juntos a los protagonistas de Casi Ángeles volvió a instalarse con fuerza, impulsada por una generación que sigue esperando ese reencuentro soñado.



Nicolás Riera sorprendió con una confesión inesperada durante su paso por Blender, donde dejó en claro que la convivencia del elenco de Casi Ángeles no siempre fue tan armónica como parecía en pantalla. Lejos de la imagen idealizada, el actor dio detalles sobre los vínculos reales que se construyeron detrás de escena.

En ese marco, profundizó sobre sus relaciones personales dentro del grupo y reveló quiénes fueron sus mayores afinidades: “Con el que más vínculo tenía que más cercano era es Gastón, nos fuimos de vacaciones, compartimos veranos. Euge es exnovia”, contó, generando sorpresa en el estudio.

A partir de esa declaración, el equipo no dudó en ir un paso más allá y lanzó una pregunta directa: “¿Vos querés decir que todo mal con Pedro y Lali?”, en alusión a otros integrantes del fenómeno juvenil.

Sin embargo, Riera bajó el tono de cualquier posible conflicto y aclaró que no existían problemas entre ellos. “No, no. Los Teen Angels compartimos demasiado. Éramos cinco. Un viaje de egresados, mucha gira por todos lados, tiempo en hoteles”, respondió, destacando la intensidad de la experiencia compartida más que las diferencias.

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