Huracán y Mandiyú protagonizan el partido estelar del sábado

La Copa de la Liga tendrá acción este sábado con la disputa de seis cotejos. De la programación se destaca nítidamente el choque que protagonizarán Huracán y Mandiyú en un duelo directo por la primera ubicación del Grupo B.

El Azulgrana está invicto en 5 presentaciones y lidera la zona con 11 puntos, mientras que el Albo tiene 10 unidades pero con un partido más jugado.

En el otro cotejo sobresaliente y con la mirada puesta en la primera ubicación del Grupo A, Lipton se medirá con Mburucuyá.

El conjunto Azul, que este fin de semana tendrá descanso por el Provincial, está segundo con 7 puntos y 4 partidos jugados, mientras que el elenco del interior lidera con 8 y 5 encuentros disputados.

Por el mismo grupo, se medirán Villa Raquel y Sacachispas. Los dos equipos tienen 6 puntos y necesitan sumar de a tres para acercarse a la clasificación.

El puntero del Grupo C, Independiente (12) jugará frente a uno de sus escoltas, Empedrado (8). Mientras que el otro escolta, San Jorge (8) tendrá como rival a Ferroviario (1), uno de los cuatro equipos que todavía no ganó en el torneo de primera división.

Además, por el Grupo D, Sportivo (5) jugará frente a Doctor Montaña (9). Estos mismos equipos se volverán a enfrentar este miércoles 22 en el cotejo pendiente de la tercera fecha.

La Liga Correntina de Fútbol informó que el mismo miércoles se jugarán los encuentros postergados del miércoles 14.

Resultados del viernes

La jornada del viernes contempló cuatro cotejos. Cambá Cuá superó a Barrio Quilmes 4 a 2 y pasó a liderar el Grupo E con 10 puntos y partidos disputados, mientras que Doctor Montaña tiene 9 unidades y 4 encuentros y Sportivo quedó con 5 y 3, respectivamente.

Curupay venció a Talleres 2 a 1 y ahora es el nuevo puntero en el Grupo 2 con 12 puntos, mientras que su vencido quedó con 11.

La primera victoria de Rivadavia en el certamen llegó con una goleada sobre Yaguareté 7 a 3 aunque no le permitió abandonar el último lugar del Grupo B.

Además, Libertad y Alumni igualaron sin abrir el marcador y siguen en los últimos dos lugares del Grupo D.

Programación

Sábado 18

Cancha de Sportivo: 16.00 Sportivo vs. Dr. Montaña y 18.00 Independiente vs. Empedrado.

Cancha de Libertad: 16.00 Villa Raquel vs. Sacachispas y 18.00 Lipton vs. Mburucuyá.

Cancha de Huracán: 14.30 Ferroviario vs. San Jorge y 16.30 Huracán vs. Mandiyú.

Miércoles 22

Cancha de Sportivo: 17.00 Empedrado vs. Robinson y 19.00 Doctor Montaña vs. Sportivo.

Cancha de Lipton: 17.00 Boca Unidos vs. Mburucuyá y 19.00 Lipton vs. Sacachispas.

