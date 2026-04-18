Enzo Fernández salió lesionado del partido entre Chelsea y Manchester United

Enzo Fernández genera preocupación en la selección argentina luego de salir con molestias en el partido que el Chelsea perdió ante Manchester United por la Premier League.

El mediocampista argentino había regresado a la titularidad tras cumplir una sanción interna por sus dichos sobre una posible salida al Real Madrid. Sobre el cierre del encuentro, y en pleno intento ofensivo de su equipo, sintió un fuerte dolor en la pierna derecha.

La jugada se produjo cuando Fernández se sumó al ataque en busca de un cabezazo dentro del área rival. Sin embargo, no logró conectar la pelota y quedó tendido en el campo con visibles gestos de dolor.

A pesar de la molestia, logró retirarse por sus propios medios mientras el juego continuaba. Desde el campo realizó señas al banco y pidió el cambio. El episodio enciende las alarmas en el cuerpo técnico de la selección argentina, a menos de dos meses del inicio del Mundial.