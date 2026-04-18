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MARTÍN BRUZZO

Por El Litoral

Sabado, 18 de abril de 2026 a las 00:00

MARTÍN BRUZZO

Q.E.P.D.

Falleció el 16/04/2026. La Sociedad Rural de Corrientes participa con profundo pesar el fallecimiento de un gran dirigente y amigo, y envía sus sinceras condolencias a todos sus familiares y seres queridos en este difícil momento; rogando oraciones por su eterno descanso.

MARTÍN BRUZZO

Q.E.P.D.

Falleció el 16/04/2026. En nombre de los directores y delegados del distrito 8 de la Soc. Rural Argentina, despedimos al ex presidente de la Soc. Rural de Bella Vista y actual dirigente de CRA. Acompañamos a su familia en este difícil momento y pedimos una oración en su memoria. c/296

MARTÍN BRUZZO

Q.E.P.D.

Falleció el 16/04/2026. Alberto Raúl Castro, su esposa María Leonor Pita, y familia, participan su fallecimiento y ruegan por su descanso en paz.

MARTÍN BRUZZO

Q.E.P.D.

Falleció el 16/04/2026. SUPERMAX S.A. participa su fallecimiento.

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