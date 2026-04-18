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AURORA CARMEN VICENTTINI

Q.E.P.D.

Falleció el16/04/2026. Con profunda tristeza María Luisa Garicoche, Carlos Ramón Morales, Mariana Inés Morales, Carlos Andrés Morales y familia, participan el fallecimiento de su querida “Tía Tesoro”, quien fuera fuente de amor, alegría, generosidad y sabiduría.

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AURORA CARMEN VICENTTINI

Q.E.P.D.

Falleció el16/04/2026. Sus sobrinos Patricia Garicoche y Héctor Dominguez y sus sobrinos nietos César y victoria Moliné participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Tía “Tesoro”.