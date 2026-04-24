Meabe se bajó por lesión y ya piensa en Roland Garros Junior

La tenista correntina Sofía Meabe no pudo estar presente en la última jornada del tenis en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y así se quedó sin la posibilidad de luchar por nuevas medallas.

Una molestia física le impidió a la correntina de 18 años jugar los dos partidos previstos para este viernes en el Centro de Tenis Fred Maduro de Panamá.

La jugadora correntina, que en principio solamente iba a jugar individuales en los Juegos, también disputó encuentros de dobles y el físico le pasó factura.

Este viernes, Meabe debía enfrentar a la peruana Yleymi Muelle por la medalla de bronce en individuales femenino, en tanto que junto a Benjamín Chelia tenía que disputar la final del dobles mixto contra la dupla paraguaya compuesta por Catalina Delmas y Álvaro Frutos.

La pareja argentina, al no presentarse a la final, se quedó sin la posibilidad de sumar una medalla.

En la jornada del jueves, Meabe junto a su compatriota Sol Larraya ganaron el oro en el doble femenino frente a las chilenas Isidora Lisboa y Camila Rodero.

Ahora Meabe buscará recuperarse de la molestia física y prepara una por Europa, previa a la disputa de Roland Garros Juniors. La agenda de la correntina indica dos torneos en Italia y uno en Bélgica. Después llegará el certamen parisino donde todavía tienen posibilidades de ingresar de manera directa, por ránking, al cuadro principal.