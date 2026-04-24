Traverso tuvo un buen arranque en La Plata

Con el objetivo de buscar su primer triunfo de la temporada, Benjamín Traverso tuvo un buen viernes en el inicio de la actividad correspondiente a la cuarta fecha de la Fórmula 3 Metropolitana.

El autódromo platense Roberto Mouras recibió a la categoría que disputó dos tandas de prácticas y la clasificación de cara a las dos finales del fin de semana.

Traverso, que forma parte del Satorra Competición y está quinto en el campeonato, marcó el rumbo en el primer entrenamiento del viernes, mientras que en el segundo lo hizo Francisco Olaverría (Claverie 3 Pro Racing).

Después llegó el momento de la clasificación y la categoría volvió a mostrar un gran espectáculo con 15 autos separados por un segundo de diferencia.

Agustín Sexe, con la máquina que alista el equipo Claverie 3 Pro Racing/Satorra Competición, aventajó por una décima a Traverso quien se había quedado con lo mejor de los entrenamientos, tercero quedó el líder del campeonato Malek El Bacha (ambos del Satorra Competición).

En el cuarto lugar se ubicó Agustín Fulini con la unidad que alista el MAF Racing, quinto Stefano Polini, sexto Nazareno López (Dital Fórmula), séptimo Francisco Olaverría, octavo Joaquín Pagola, noveno Alexander Gargaglione (DI-DI Motorsport) y completó el top ten Gianfranco Barbara (AA Racing).

Las series de este viernes se largarán a partir de las 11:10 hs. con transmisión en vivo por Canal 9 al igual que la primera final (12 vueltas o 20 minutos de duración) del fin de semana que se largará a las 15:05 hs. La segunda final será el domingo desde las 11.50.

Vilas defiende la primera ubicación

En el programa del fin de semana en el autódromo platense también está el TC Pista Mouras con la presencia del goyano Ignacio Vilas, puntero del campeonato.

Esta categoría comenzará su actividad este sábado cuando se realizará los ensayos y la clasificación.

El domingo está prevista una serie y la única final del fin de semana se largará a las 14.15.

