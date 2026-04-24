Causa archivada

El juez federal Daniel Rafecas resolvió este viernes archivar la causa que investigaba al Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, por presunta malversación de caudales públicos, tras la denuncia originada por el traslado de su esposa en un vuelo oficial a los Estados Unidos. La decisión, que se sustenta en la ausencia de delito, fue adoptada tras el dictamen favorable al archivo emitido por la fiscal Alejandra Mangano.

La investigación se inició el 11 de marzo de 2026, luego de que el abogado Gregorio Dalbón denunciara que Bettina Angeletti, esposa de Adorni, había sido trasladada a Nueva York en el avión presidencial junto a la comitiva oficial para asistir al evento “Argentina Week”. Según la denuncia, la presencia de Angeletti no respondía a un cargo oficial ni actividad institucional, lo que constituiría un uso indebido de fondos públicos según el artículo 260 del CP.