Taraguy recibe a Aranduroga, en otra edición del clásico correntino

En el marco del Torneo Local de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne), este sábado se disputará una nueva edición del clásico correntino. Taraguy recibirá a Aranudorga desde las 16 con el arbitraje de Rodrigo Sauco.

El encuentro corresponde a la segunda fecha del certamen de primera división y fue postergado oportunamente por la participación del Cuervo en el Repechaje del Torneo del Interior.

Será el único partido que se jugará por el certamen de la Urne dado que hay una “ventana” por una nueva fecha del Torneo del Interior.

Los dos equipos correntinos vienen de ganar el pasado fin de semana. Taraguy superó de manera contundente a Sixty en Resistencia 42 a 0, mientras que Aranduroga se impuso como local a Regatas Resistencia 39 a 26.

Un triunfo con bonus, dejará al Cuervo como único puntero del certamen, mientras que el elenco Cebra si gana mantendrá el cuarto lugar pero se acercará a los equipos de punta.

Cumplidas parcipamente cuatro fechas, las posiciones del Torneo Local, clasificatorio para el Regional NEA 2026 están así: Curne 19 puntos, Taraguy y San Patricio 15, Aranduroga 8, Regatas 7, Sixty y Pay Ubre 5, y Uncaus 0.

El campeonato, que se juega a una rueda de todos contra todos, otorga seis plazas para el Regional NEA de la presente temporada.

Curne de local

La segunda fecha del Torneo del Interior A se jugará este sábado. Por el Grupo 2, Curne recibirá a Estudiantes de Paraná, equipos que perdieron en la primera fecha. El encuentro dará inicio a las 16 con el arbitraje del cordobés Tomás Ninci.

Por la misma zona, habrá duelo de clubes cordobeses que ganaron en el debut. Tala recibirá a Urú Curé con el arbitraje del misionero Leandro Peker.

Uno de los partidos más importante de la fecha es el que sostendrán Marista RC de Mendoza, actual campeón, y Tucumán Rugby. El partido corresponde a la Zona 1, será televisado por Disney + desde las 16 y contará con el arbitraje del correntino Federico Solari.

Por su parte, Juan Zubieta fue designado para dirigir el cotejo entre Córdoba Athletic y Universitario de Córdoba.

