Independiente perdió con Riestra y complicó su clasificación

Independiente sufrió una sorpresiva derrota 2-0 ante Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza en la continuidad de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 y deberá esperar a la jornada postergada ante San Lorenzo para asegurar su lugar en los playoffs, mientras que el ganador logró su primer triunfo del campeonato.

Desde temprano se vio un trámite atractivo en el Bajo Flores entre dos equipos que proponían el ida y vuelta. En tanto que las indecisiones defensivas del cuadro de Avellaneda lo llevaron a estar en desventaja antes de cumplirse el primer cuarto de hora. Un pelotazo largo de Nacho Arce en mitad de cancha terminó en un mano a mano de Alonso contra Rey, quien intentó despejar el balón, pero Mariano Bracamonte selló el 1-0 en el rebote.

A la visita le costó reponerse a ese golpe inicial y tuvo serias deficiencias para pisar el área con claridad. Ya en el complemento, Independiente estiró la misma intrascendencia en los metros finales frente a un rival que se replegó de buena manera y no sufrió contratiempos.

Del otro lado, eficacia absoluta: en la primera llegada a fondo del elenco de Guillermo Duró, llegó el 2-0 marcado por Pedro Ramírez a la salida de un córner derecho en el último cuarto de hora.

Con día y horario a confirmar, Independiente visitará por el duelo postergado a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. En tanto que Riestra, que no tiene chances matemáticas de clasificarse a octavos del Apertura, hará lo propio con Lanús.