San Martín quiere dar el golpe frente al bicampeón en La Bombonerita

San Martín comenzará a transitar este sábado la Reclasificación de la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26. En la primera ronda de playoffs, el rival será Boca Juniors, actual bicampeón de la competencia y reciente ganador de la Basketball Champions League.

El primer punto de la serie prevista al mejor de cinco partidos será este sábado en el estadio Luis Conde a partir de las 11.30 (el juego se podrá ver por TyC Sports).

El segundo será otra vez en La Bombonerita, el lunes 27 desde las 22. En tanto que el tercer juego será el jueves 30, desde las 21.30, el Fortín Rojinegro.

En el caso de ser necesario un cuarto cotejo se volverá a jugar en la capital correntina el sábado 2 de abril y el eventual quinto partido será en Capital Federal el martes 5.

San Martín llegó a esta instancia al quedar en el 12º puesto de la Fase Regular. El equipo de Gabriel Revidatti tuvo una producción irregular, cambió la estructura del equipo casi a medidados de la temporada y finalizó con un registro negativo de 17 triunfos y 19 derrotas.

“Nosotros sabemos que en líneas generales defendemos bien, entonces ponemos el foco en el ataque. Al cuerpo técnico nuestro le gusta atacar las reglas defensivas del rival y es un poco a lo que vamos”, sostuvo Salvador Giletto, jugador de San Martín.

“Debemos ser agresivos en todos los aspectos, no esperar algunas situaciones específicas. Debemos ser muy verticales, contra estos equipos no podes dejar pasar la media ventaja, porque después no la volves a encontar”, anticipó.

“La fortaleza física, en cuanta a talla, es de lo mejor de la Liga y eso se hace sentir tanto en rebotes como en cambios defensivos”, dijo el interno chaqueño sobre Boca Juniors.

“Creo que tienen al jugador más determinante de la Liga es que (Francisco) Caffaro, en un puesto donde demostró ser superior a todos los pivotes de la competencia. Ellos se apoyan mucho en el juego de él”, agregó jugador rojinegro en La Red Deportiva.

“Nosotros tenemos mucho por ganar, entonces, como todo deportista, nos vamos a potenciar con este desafío de ir a romper la lógica que inidcan los número de la temporada”, sentenció.

Boca jugará la Reclasificación por ser quinto en la Fase Regular con 22 triunfos y 14 caídas. Tuvo un inicio de certamen con altibajos pero desde la llegada de Nicolás Casalánguida, el equipo se potenció y ganó por primera vera la ex Liga de las Américas.

En los dos juegos que disputaron esta temporada Boca y San Martín, cada uno ganó como local. El xeneize se impuso 89 a 65 y el Rojinegro lo hizo 89 a 75.

“Los dos equipos cambiamos respectos a esos juegos. Creo que los dos crecimos y llegamos en momentos distintos a los que nos enfrentamos”, manifestó Gilletto.



