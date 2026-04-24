Corrientes: designaron nuevas autoridades en Ioscor para avanzar en la modernización del Estado

El Gobierno de Corrientes designó un nuevo subinterventor en el Instituto de Obra Social de la Provincia de Corrientes (Ioscor) como consecuencia de una reestructuración orientada a fortalecer la gestión tecnológica. Se trata de Federico Chani Ojeda, ex subsecretario de Sistemas y Tecnología de la Información.

La medida apunta a avanzar en la modernización integral del Ioscor. El objetivo es optimizar sistemas y procesos para mejorar la prestación de servicios a los afiliados.

Cambios en la estructura

La incorporación del nuevo subinterventor responde a una estrategia de reorganización del Estado provincial. En este esquema, se busca reforzar áreas clave vinculadas a la innovación y eficiencia administrativa.

Ojeda indicó que su función será acompañar al interventor, Raúl Esquercia, y trabajar en la actualización de herramientas tecnológicas. También deberá impulsar mejoras en los circuitos internos de gestión.

Nueva gerencia

En paralelo, la contadora Silvana Aguirre Serantes asumirá como gerente general del Ioscor. La funcionaria estará a cargo de un plan de fortalecimiento con foco en el afiliado.

La iniciativa apunta a mejorar la calidad de atención y la eficiencia en las prestaciones del organismo.