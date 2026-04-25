River recibe a Aldosivi en busca de la recuperación

River recibirá este sábado a Aldosivi, por la decimosexta fecha de la Zona B del Torneo Apertura, en busca de un triunfo que le permita recuperarse luego del duro golpe que representó la derrota ante Boca en el Superclásico.

El encuentro, que está programado para las 21:30 y se llevará a cabo en el Estadio Monumental. El árbitro será Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Nicolás Lamolina.

River llega a este encuentro de capa caída, luego de caer 1-0 en el Superclásico ante Boca, que se impuso gracias al gol de penal del mediocampista Leandro Paredes.

Pese a la derrota, el conjunto “Millonario”, que es dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet, es protagonista en la Zona B a solo cuatro puntos del líder, que es Independiente Rivadavia de Mendoza, y ya tiene asegurada la clasificación a los playoffs de este Torneo Apertura.

De cara a este encuentro, River no podrá contar con varias de sus figuras, como el arquero Franco Armani, los mediocampistas Fausto Vera y Juan Fernando Quintero y el delantero Sebastián Driussi, quienes arrastran diferentes lesiones.

Entre los convocados por el DT del Millonario están los correntinos Juan Cruz Meza y Maximiliano Salas. Los dos podrían ser titulares este sábado.

La sorpresa de la lista es la inclusión de Lucas Silva, juvenil de 19 años que tiene apenas un partido en Reserva en lo que va del 2026 y Coudet subió a Primera este jueves. El joven volante central oriundo de La Dulce, llegó al club en 2016. En ese entonces, solo tenía once años, por lo que no tenía edad para estar en la pensión, motivo por el que jugaba solo dos partidos por mes cuando su familia podía llevarlo a Buenos Aires, como explicó el propio jugador en una entrevista concebida al propio club.

Por su parte, el correntino Maximiliano Meza ya tiene el alta médico y continúa con su puesta a punto física.

Aldosivi, por su parte, es uno de los peores equipos en lo que va del 2026 en la Primera División del fútbol argentino.

El “Tiburón” está penúltimo en la Zona B con solo siete unidades y es uno de los dos equipos, junto a Deportivo Riestra, que todavía no pudo ganar.

En la última fecha el equipo marplatense estuvo muy cerca de conseguirlo ante Racing, pero la “Academia” logró llegar a la igualdad en los últimos minutos.

Otros dos partidos

La jornada sabatina dará inicio a las 17 con el encuentro entre Estudiantes y Talleres en La Plata. Encuentro que pone en juego el primer lugar del Grupo A. El equipo platense y Boca lideran con 27 puntos, Vélez aparece con 26 y Talleres tiene 24.

Mientras que desde las 19.15 jugarán Sarmiento y Tigre en Junín. Los dos equipos necesitan la victoria para llegar con posibilidades de clasificar a la fecha restante.

