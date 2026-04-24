Confirmaron la condena del joven que atacó a un playero correntino en Buenos Aires

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa del jóven que atacó a un playero correntino en 2021. De esta manera, quedó firme su condena luego de cuatro años.

La sentencia estableció una pena de tres años de prisión en suspenso por el delito de lesiones gravísimas dolosas. Por el lado de la víctima, se trata de un hombre oriundo de Curuzú Cuatiá, quien sufrió secuelas neurológicas severas tras el golpe y la caída. Le diagnosticaron afasia (pérdida o trastorno en el habla) y otros problemas como epilepsia.

El hecho

El caso ocurrió el 19 de noviembre de 2021 en un garaje ubicado sobre la calle Moreno al 800, en el barrio porteño de Monserrat. En ese lugar, el adolescente ingresó y atacó al empleado por un rayón que tenía su auto. Toda la secuencia quedó captada por cámaras de seguridad.

En el video se ve como el adolescente agrede al trabajador, quien cayó al suelo y quedó inconsciente tras el golpe en la cabeza. El impacto le provocó un traumatismo craneoencefálico moderado, con una hemorragia intraparenquimatosa y hemorragia subdural.

El joven estuvo prófugo durante meses tras el hecho y luego se presentó ante la Justicia en 2022.

Resolución judicial

El máximo tribunal porteño consideró inadmisible el recurso presentado por la defensa al no encontrar fundamentos suficientes. De esa forma, se descartó la existencia de cuestiones federales que habiliten la revisión ante la Corte Suprema.

Con esta decisión, quedó firme la condena que ya había sido ratificada a fines del año pasado. La Justicia sostuvo además criterios vinculados al régimen penal juvenil aplicado al caso.