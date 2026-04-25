Allanamiento en Corrientes: secuestran cocaína y detienen a dos hombres

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron cocaína y detuvieron a dos personas tras un allanamiento en el barrio Seminario de la capital correntina.

El operativo fue concretado por efectivos de la Dirección de Investigación Criminal (DIC), durante la mañana del viernes en un domicilio del barrio Seminario.

Durante el procedimiento, no se hallaron elementos directamente vinculados a la causa principal.

Sin embargo, lograron secuestrar un frasco que contenía 24 dosis de una sustancia en polvo, la cual, tras el test orientativo, dio positivo para cocaína, con un peso total de 2,27 gramos. Además, se incautó un teléfono celular.

En el lugar, se procedió a la aprehensión de un hombre y a la demora de otro, ambos mayores de edad, quienes fueron puestos a disposición de la Justicia junto con los elementos secuestrados.

Los involucrados fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional, donde se continúan con las diligencias correspondientes para avanzar en la investigación del caso.