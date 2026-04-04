Solicitaron una investigación federal por sospechas de infiltración rusa en el caso Loan

El escándalo de supuesta intromisión rusa en la Argentina mediante una campaña de desprestigio al Estado y al Gobierno de la Nación a través de presuntas operaciones de prensa dio este sábado un giro inesperado y que toca a Corrientes. El fiscal federal del distrito, Carlos Schaefer, solicitó iniciar en Goya una investigación para determinar si las maniobras incluyeron la propagación de información falsa sobre la desaparición de Loan Danilo Peña, relacionada con el grupo de personas imputadas por encubrimiento en el juicio que se realizará este año.

Una trama de desinformación financiada por servicios de inteligencia rusos en Argentina, la cual habría utilizado diversos temas de alta sensibilidad social, comenzó a ser sospechada en las últimas horas de incluir el caso Loan,para generar inestabilidad política.

Así se desprende de una serie de elementos presentados por Schaefer en la órbita federal de la Justicia en Goya, donde tiene asiento la causa por la sustracción y ocultamiento del niño de 6 años de la localidad de 9 de Julio, así como el entorpecimiento del caso.

El fiscal de distrito remitió al representante del ministerio público en esa ciudad, Mariano de Guzmán, y a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, indicios que surgen de las revelaciones de un consorcio internacional de prensa que vieron la luz pública el viernes último y hablan de la presunta intromisión de Rusia en la Argentina mediante la financiación de una campaña de información falsa, apuntada a desprestigiar al Gobierno de Javier Milei, aparecida en diversas plataformas periodísticas.

El pedido indica que “lo más grave, es que esas campañas de desinformación mediática habrían impulsado narrativas específicas sobre la desaparición de Loan Peña con el fin de capitalizar el malestar social y dirigirlo contra las instituciones”.

En ese sentido, especificaron links de YouTube con notas periodísticas, como las tituladas; “AGENTE RUSA REVELÓ LO PEOR DEL CASO LOAN TRAS RESCATAR A UN CHICO”, “UNA RUSA SE INFILTRÓ EN RED DE TR4TA POR LOAN Y REVELA TODA LA VERDAD” y “Rusia PUSO MILLONES en medios argentinos para destruir a Milei…”, en el minuto 16:35, del canal “tipito enojado”, entre otros.

De acuerdo con la hipótesis de este episodio en el caso Loan, este trasfondo mediático financiado con dinero de Rusia podría suturar un encubrimiento por el cual hay 10 personas enviadas a juicio y que son conocidas como los “Falsos Dupuy”. En ese elenco, imputado en paralelo a los participantes del almuerzo del 13 de junio de 2024, hay diversos profesionales, un policía metroplitano y un falso agente de la CIA, “El Yanqui” Nicolás Soria.