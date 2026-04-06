San Martín recibe a Obras en la recta final de la Fase Regular

Con la intención de aferrarse a la zona de clasificación, San Martín de Corrientes recibirá este martes a Obras Basket en la recta final de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26. El encuentro se jugará desde las 21.00 hs. en el estadio Raúl Argentino Ortíz, ubicado en el barrio La Cruz de la capital correntina.

San Martín se encuentra en el décimo segundo lugar, última plaza disponible para la Reclasificación, con un registro de 15 triunfos y 17 derrotas. Para mantenerse en ese lugar, necesita la victoria y así sacarle ventaja a Olímpico (15-19) y Unión (12-20) y dejar fuera de carrera a San Lorenzo (13-20).

El equipo conducido por Gabriel Revidatti viene de ganarle como visitante a Argentino de Junín 82 a 79, en tanto que en el Fortín, también ganó su último cotejo, el pasado 21 de marzo frente a Ferro Carril Oeste.

Obras (18-13) completará su paso por Corrientes después de haber perdido contra Regatas (79 a 77) el último domingo. El Tachero viene de ganar la Copa Islas Malvinas. En el cotejo contra el Fantasma mostró ser un equipo compacto, incluso cuando realiza la rotación de jugadores, aunque falló en el cierre.

Durante la presente temporada, el pasado 10 de noviembre de 2025 en el "Templo del Rock", Obras superó a San Martín 77 a 67 con 16 puntos de Pedro Barral y la misma cantidad de Tyler Sabin. En el Rojinegro se destacó Franco Méndez con 16.

Después del juego de este martes, San Martín recibirá a Olímpico de La Banda el domingo 12 y luego disputará dos encuentros como visitante: Platense (viernes 17) y Unión de Santa Fe (domingo 19).