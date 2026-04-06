Corrientes: la Unne abre cursos gratuitos para estudiantes

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) habilitó las inscripciones a los cursos del Centro Cultural Universitario (CCU), ubicado en la ciudad de Corrientes.

Las propuestas corresponden al primer cuatrimestre y se dictarán en la sede de Córdoba 788, con inicio previsto para la semana del 20 de abril.

Cursos gratuitos para estudiantes

Los estudiantes de la Unne podrán acceder de manera gratuita a los cursos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos:

Presentar constancia de alumno regular y DNI

Asistir a las dos primeras clases

Mantener al menos un 80% de asistencia

Para el público en general, los cursos tienen costos que van desde los $30.000 a $90.000, según la duración.

Propuestas culturales y formativas

La oferta incluye cursos de uno a tres meses de duración, diferenciándose de los talleres anuales.

Entre las propuestas se destacan:

Lengua de Señas Argentina (turno mañana y tarde)

Oratoria

Dramaturgia teatral

Costura como herramienta laboral

Narrativa y clínica de escritura

Mainumby: ritmos y expresión corporal

Además, el curso “La vuelta al mundo en 80 planos. Historia del cine mundial” será gratuito para todo público.

Modalidad y horarios

Las inscripciones se realizan de lunes a viernes de 8:30 a 13 y de 16 a 20 en la sede del CCU.

Las clases tendrán modalidad presencial, virtual o mixta, según cada propuesta, con días y horarios específicos.

Una oferta accesible y diversa

Desde la Unne destacaron la variedad de propuestas que combinan formación artística, herramientas laborales y desarrollo personal.

La iniciativa busca ampliar el acceso a la cultura y la capacitación, especialmente para la comunidad universitaria