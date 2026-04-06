Sportivo ganó en Ituzaingó y clasificó

En el estadio Municipal de de Ituzaingó, Sportivo Corrientes logró tres puntos y clasificó de manera anticipada a los octavos de final del Torneo Provincial de Clubes 21.30.

El equipo capitalino venció como visitante a El Decano 3 a 0 para asegurarse el segundo lugar de la Zona 2 y su plaza para la siguiente etapa.

Gonzalo Rodríguez, en dos oportunidades, y Marcos Gómez marcaron los goles para el equipo capitalio que llegó a los 9 puntos y se tornó inalcanzable para su vencido.

El encuentro correspondió a la quinta fecha de la Zona 2 que había comenzado el sábado con el triunfo de Empedrado sobre Unión de Ituzaingó 7 a 1.

Con estos resultados, las posiciones quedaron así: Empedrado 15 puntos, Sportivo 9, El Decano 4 y Unión 1.

En la sexta fecha, última de la etapa de grupos, jugarán: Sportivo - Unión y El Decano - Empedrado.

Agónico triunfo de Lipton

Con un gol convertido por Antonio Báez a los 38 minutos del segundo tiempo, Lipton le ganó a Hogar Hermanos de Bella Vista y se aseguró el primer lugar del Zona 1.

El equipo capitalino, que había clasificado a octavos de final en la fecha anterior, superó a su escolta en cancha de Huracán Corrientes y mantuvo su invicto.

Mientras que por el mismo grupo, en Bella Vista, el local, Centro Estrada superó a Defensores de San Roque 2 a 0 aunque ya no tiene posibilidades de clasificar.

Cumplidas cinco fechas, las posiciones quedaron así: Lipton 13 puntos, Horgar Hermanos 7, Centro Estrada y Defensores de San Roque 4.

En la sexta fecha, última de la primera fase, Defensores de San Roque recibirá a Hogar Hermanos y Centro Estrada será local de Lipton.

Defensores de San Roque necesita el triunfo para clasificar, en tanto que el empate le alcanza a Hogar Hermanos para estar en los octavos de final.

