“Nos hacemos cargo de la expectativa que hay con Regatas”

La Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol ingresó en su recta final. En cada partido hay mucho en juego y por eso los triunfos tienen un sabor especial.

Regatas le ganó de manera agónica a Obras Basket 79 a 77 y trepó al cuarto lugar pero con muchos equipos encerrados con pocos puntos de diferencia.

“Fue un partido clave, en realidad todos los triunfos son necesarios y necesitamos ganar para estar lo más arribla posible”, comentó Juan Pablo Corbalán, jugador de Regatas.

Luego de un inicio donde fue superado, el Fantasma corrigió su funcionamiento y emparejó las acciones.

“Por momentos no supimmos defender, eso se notó en el primer tiempo donde se alejaron en el marcador. La diferencia fue que en el segundo tiempo salimos a defender mejor, a jugar un poco más físico. Lo hicimos bien para llegar al triunfo”, relató el chaqueño en una entrevista con el periodista Gonzalo Contreras Ortíz.

“Más allá que estuvimos efectivos y supimos cerrar el partido, la clave pasó por la defensa. Además, es importante poder cerrar los partidos con marcadores apretados”, sostuvo el escolta que en esta temporada regresó a la entidad del parque Mitre.

Sobre su actuación personal, anotó 29 puntos: 2 de 3 libres, 6 de 10 en dobles y 5 de 13 en triples, comen: “Me siento muy cómodo con el lugar que tengo, además el equipo me da una confianza tremenda”.

Regatas Corrientes armó un equipo para pelear en lo más alto. Fue finalista en la Sudamericana, llegó a la cima de la Fase Regular pero una racha adversa de 6 derrotas en 7 presentaciones, lo hizo bajar en las posiciones.

“Nos hacemos cargo de la expectativa que hay sobre el equipo. Sabemos lo que estamos jugando y lo que podemos dar. Confío mucho en este equipo para pelear cosas importantes”, manifestó el escolta de 27 años.

La agenda de Regatas indica que este viernes recibirá a Olímpico de La Banda y después jugará tres partidos como visitantes.

“Llegan partidos durísimos. Todos se juegan algo. Por ejemplo, Olímpico viene en remontada y de ganar el clásico”, de todas formas “llega la parte más linda del torneo, la que todos queremos jugar. La Liga está hermosa, ya se viene la recta final de la etapa clasificatoria y después llegán los playoffs que todos los queremos jugar”.

