Recuperaron una perrita perdida gracias a la solidaridad de una vecina en Corrientes

Una historia con final feliz se vivió este miércoles en la localidad de San Cosme. Todo comenzó a las 15,10, cuando la ciudadana Camila Mendez se presentó en la dependencia policial para informar que una perrita raza Wire Fox Terrier (conocida como "pelo de alambre"), de color marrón y blanco, había aparecido en su domicilio de la calle Elena Ozuna, visiblemente desorientada y asustada.

Ante el aviso, el móvil C-417 se trasladó al lugar para resguardar al animal y llevarlo a la comisaría.

Reencuentro

La Policía inició de inmediato una campaña de localización, utilizando el celular interno de la dependencia para difundir las características de la mascota. El esfuerzo dio sus frutos rápidamente: horas después, la vecina Paula Gallardo se presentó en la unidad policial y acreditó fehacientemente ser la propietaria del can.

Tras verificar los datos, el animal fue entregado a su dueña bajo acta correspondiente, cerrando una jornada de cooperación entre vecinos y la fuerza de seguridad local.