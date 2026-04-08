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SAN COSME

Recuperaron una perrita perdida gracias a la solidaridad de una vecina en Corrientes

Fue encontrada en el domicilio de una pobladora y, tras una rápida gestión de la Comisaría local, pudo reencontrarse con su dueña.
 

Por El Litoral

Miércoles, 08 de abril de 2026 a las 18:13

Una historia con final feliz se vivió este miércoles en la localidad de San Cosme. Todo comenzó a las 15,10, cuando la ciudadana Camila Mendez se presentó en la dependencia policial para informar que una perrita raza Wire Fox Terrier (conocida como "pelo de alambre"), de color marrón y blanco, había aparecido en su domicilio de la calle Elena Ozuna, visiblemente desorientada y asustada.
Ante el aviso, el móvil C-417 se trasladó al lugar para resguardar al animal y llevarlo a la comisaría.

Reencuentro

La Policía inició de inmediato una campaña de localización, utilizando el celular interno de la dependencia para difundir las características de la mascota. El esfuerzo dio sus frutos rápidamente: horas después, la vecina Paula Gallardo se presentó en la unidad policial y acreditó fehacientemente ser la propietaria del can.
Tras verificar los datos, el animal fue entregado a su dueña bajo acta correspondiente, cerrando una jornada de cooperación entre vecinos y la fuerza de seguridad local.

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