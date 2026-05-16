Se enfría la ilusión de Boca: el entrenador de la Roma aseguró que Paulo Dybala quiere seguir en el club

El futuro de Paulo Dybala volvió a generar repercusiones antes de iniciar el mercado de pases y, esta vez, desde Italia llegó una señal clara. El entrenador de Roma, Gian Piero Gasperini, aseguró que el delantero argentino tiene intenciones de seguir en el club, situación que enfría las versiones sobre una posible llegada a Boca.

Declaraciones que alejan a Dybala de Boca

Las declaraciones del técnico se dieron este sábado, durante una conferencia de prensa previa al clásico frente a Lazio. El encuentro será determinante para las aspiraciones de Roma de clasificar a la próxima edición de la Champions League.

Gasperini remarcó que existe coincidencia entre la institución italiana y el futbolista respecto al futuro contractual. Además, sostuvo que los primeros contactos entre la dirigencia y el representante del cordobés "han sido positivos".

“Es importante que tanto el club como el jugador tengan la misma idea”, expresó el entrenador al referirse a la continuidad del atacante campeón del mundo con la Selección Argentina.

Negociaciones abiertas

El DT italiano también mostró confianza en que las partes puedan alcanzar un acuerdo económico durante las próximas semanas. Según explicó, la predisposición mutua resulta clave para destrabar la negociación.

“Cuando hay voluntad de ambas partes, siempre se encuentra una solución”, señaló Gasperini ante los medios italianos.

En los últimos días, el nombre de Dybala había vuelto a sonar con fuerza en Boca, en medio de las especulaciones por el próximo libro de pases. Sin embargo, las declaraciones del entrenador parecen acercar al futbolista a una continuidad en el fútbol europeo.