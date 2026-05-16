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Corrientes apuesta al turismo corporativo y de reuniones para romper la estacionalidad

Gran parte del movimiento se concentra durante los fines de semana, mientras que de lunes a jueves la ocupación hotelera disminuye considerablemente.

Por El Litoral

Sabado, 16 de mayo de 2026 a las 12:42

El crecimiento de nuevos desarrollos hoteleros y gastronómicos en Corrientes empieza a mostrar una estrategia cada vez más clara: posicionar a la provincia no solo como destino de naturaleza y pesca, sino también como un polo para el turismo corporativo y de reuniones.

Así lo planteó José Chamas, CEO del Marriott Corrientes, quien señaló en Perfil Productivo que uno de los principales desafíos actuales del sector es romper la estacionalidad que caracteriza al turismo local. Hoy, gran parte del movimiento se concentra durante los fines de semana, mientras que de lunes a jueves la ocupación hotelera disminuye considerablemente.

En ese contexto, la apuesta pasa por atraer congresos, convenciones, encuentros empresariales y eventos vinculados a distintas actividades profesionales. “Corrientes tiene capacidad para convertirse en un destino fuerte para reuniones y turismo corporativo”, sostuvo.

 

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