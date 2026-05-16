Con festejos y homenajes, el jardín “Marina Pérez Álvarez” celebró un nuevo aniversario

El jardín “Marina Pérez Álvarez” celebró un nuevo aniversario junto a toda su comunidad educativa. Con actividades especiales, homenajes y festejos, la institución recordó su historia y el importante rol que cumple en la formación de cientos de niños correntinos.

Actualmente, el jardín cuenta con un centenar de alumnos y lleva el nombre de quien fue la primera mujer encargada de impulsar la enseñanza para los más pequeños. Marina Pérez Álvarez fue la primera maestra designada para educar a niños dentro de la histórica Escuela Nº1 “Manuel Belgrano”, institución a la que originalmente pertenecía el jardín.

Con el paso de los años, el establecimiento fue creciendo hasta convertirse en escuela jardín independiente. En sus comienzos funcionaba dentro de la Escuela Belgrano, pero luego pasó a ocupar el edificio que antiguamente era la casa del director de la institución escolar, espacio donde hoy continúa desarrollando sus actividades.

Durante la celebración, docentes, alumnos y familias compartieron un emotivo homenaje a la figura de Marina Pérez Álvarez y al legado educativo que dejó en la provincia. Entre risas, juegos y recuerdos, la comunidad destacó la importancia de mantener viva la historia de quienes marcaron el camino de la educación inicial en Corrientes.