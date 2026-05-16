Allanamiento en Corrientes: secuestran drogas, celulares y dinero

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron drogas, celulares y dinero tras un allanamiento en la localidad correntina de Mburucuyá.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en el barrio Laguna Aguirre, donde los efectivos procedieron al secuestro de 10 teléfonos celulares de distintas marcas, una balanza de precisión y dinero en efectivo.

Además, durante la requisa hallaron 59 dosis de una sustancia blanquecina y otras dosis de una sustancia de origen vegetal, por lo que se solicitó la intervención de personal especializado de la División de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de la Unidad Regional VII.

Tras realizar los test orientativos correspondientes, los resultados arrojaron positivo para clorhidrato de cocaína y cannabis sativa (marihuana), confirmaron fuentes policiales.

Todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia y fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las diligencias y actuaciones vinculadas a la causa.