Qué pasó con Luis Miguel: desmienten que haya sido hospitalizado en Nueva York

En las últimas horas creció la preocupación alrededor de Luis Miguel luego de que comenzaran a circular versiones que aseguraban que el cantante había sido internado de urgencia en Nueva York por una supuesta complicación cardíaca. La noticia rápidamente tomó fuerza en redes sociales y fue replicada por distintos medios internacionales.

La información fue difundida inicialmente por la periodista de espectáculos Jacqueline Martínez, más conocida como Chamonic, quien aseguró que el artista mexicano habría acudido a una revisión médica acompañado por su pareja, Paloma Cuevas, y que posteriormente debió quedar hospitalizado.

“Se dice que Luis Miguel desde el día lunes se encuentra hospitalizado tras sentirse mal, su novia lo habría llevado a revisión y según detectaron que tenía un problema cardíaco y hasta el momento sigue hospitalizado en Nueva York”, publicó la periodista en sus redes.

Sin embargo, con el correr de las horas, personas cercanas al intérprete de “La Incondicional” salieron a negar rotundamente esas versiones y aseguraron que el cantante atraviesa un buen momento de salud.

De acuerdo a lo que trascendió, el supuesto cuadro cardíaco no tendría confirmación oficial y las versiones que se viralizaron formarían parte de una serie de rumores que suelen aparecer cada vez que Luis Miguel se mantiene alejado de la exposición pública.

No es la primera vez que sucede algo similar con el artista mexicano. En más de una oportunidad circularon especulaciones sobre su estado físico, su vida sentimental o incluso sobre su carrera cuando decide bajar el perfil mediático durante un tiempo.

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