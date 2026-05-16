Corrientes actualiza el inventario de plantaciones forestales con tecnología innovadora

Corrientes continúa fortaleciendo su perfil como una de las principales potencias forestales del país con el avance en la actualización del Inventario de Plantaciones Forestales, una iniciativa estratégica que busca mejorar la planificación y el crecimiento sostenible del sector forestoindustrial.

El trabajo se desarrolla mediante el sistema Infocorr, una herramienta clave para generar información precisa y actualizada sobre la actividad forestal en la provincia. El proyecto contempla la renovación de la cartografía forestal digital correspondiente al período 2025/2026, incorporando tecnología e innovación aplicada al monitoreo de los recursos naturales.

Mediciones de plantaciones

Entre los principales objetivos, se encuentra la estimación de volumen de madera, biomasa, carbono y material combustible, además de la simulación de escenarios futuros vinculados a la oferta y demanda de materia prima destinada a la industria forestal.

La iniciativa es llevada adelante junto a un equipo técnico especializado de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones. El grupo está integrado por profesionales en inventarios forestales, teledetección, cartografía y planificación estratégica, quienes aportan conocimientos científicos y técnicos para optimizar el sistema.

Destacan que este tipo de herramientas permite tomar decisiones basadas en datos concretos, fortaleciendo la competitividad del sector y promoviendo un desarrollo sostenible. Con este avance, Corrientes busca consolidarse como referente nacional en materia forestoindustrial, apostando a la innovación y al aprovechamiento responsable de sus recursos forestales.