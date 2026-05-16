Wanda Nara quiere a la esposa de Maxi López en MasterChef Celebrity

Cuando parecía que alrededor de Wanda Nara ya no quedaban vínculos capaces de generar sorpresa mediática, apareció un dato inesperado que volvió a sacudir el mundo del espectáculo. Según contó Ángel de Brito, la conductora tendría interés en incorporar a Daniela Christiansson, actual esposa de Maxi López, a la próxima temporada de “MasterChef Celebrity”.

La revelación rápidamente generó repercusión porque involucra a una de las historias sentimentales y mediáticas más explosivas de los últimos años en la farándula argentina. El nombre de Maxi López quedó inevitablemente ligado para siempre al comienzo del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, una novela pública que atravesó separaciones, conflictos familiares, indirectas mediáticas y años de tensión.

Sin embargo, el presente parece mostrar un escenario completamente distinto. Con el paso del tiempo, Wanda y Maxi lograron reconstruir parte del vínculo por el bienestar de sus hijos y hoy mantienen una relación mucho más cordial que la que tuvieron durante los años más conflictivos. En ese contexto aparece ahora el nombre de Daniela Christiansson, la modelo sueca que desde hace tiempo comparte su vida con el exfutbolista y con quien incluso formó una familia.

La posibilidad de verla dentro de “MasterChef Celebrity” no pasa desapercibida porque el reality se convirtió en uno de los formatos más importantes de la televisión argentina y cada edición suele apostar fuerte a nombres capaces de generar impacto, conversación y repercusión en redes sociales.

La eventual incorporación de Daniela combinaría varios elementos irresistibles para el universo mediático: perfil internacional, bajo nivel de exposición en Argentina y un vínculo inevitable con una de las familias más comentadas del espectáculo.

Según trascendió, la propia Wanda Nara estaría interesada en sumarla al programa, un gesto que muchos interpretaron como una señal del buen momento que atraviesa actualmente la relación entre ambas partes. Años atrás, una situación así habría parecido completamente imposible dentro de una historia marcada por escándalos, rumores y fuertes cruces públicos.

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