El Indio Solari recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA

Carlos “Indio” Solari recibió este viernes el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires en una emotiva ceremonia realizada en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Médicas, donde la solemnidad académica terminó transformándose en una verdadera celebración ricotera.

Aunque el histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota no pudo asistir debido a los problemas de salud que atraviesa desde hace años, estuvo presente a través de un mensaje de audio en el que agradeció el reconocimiento otorgado por la UBA. Además, el homenaje contó con la participación especial de Gaspar Benegas, integrante de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, quien interpretó varias canciones durante el acto.

La distinción había sido aprobada en diciembre del año pasado por el Consejo Superior de la Universidad y durante la ceremonia se leyeron los fundamentos oficiales de la resolución. Allí se destacó: “En virtud de la originalidad de su obra, de su aporte a la cultura y al pensamiento crítico, y de su incidencia en la producción de sentidos colectivos que forman parte del patrimonio simbólico de nuestro país, resulta pertinente que esta Universidad reconozca la trayectoria de Carlos Alberto Solari”.

Desde mucho antes del comienzo del evento, la Facultad de Ciencias Médicas se vio colmada por fanáticos, estudiantes, docentes y egresados. Mientras algunos se acercaban por cuestiones académicas, otros hacían fila para ingresar al homenaje dedicado al Indio. Ya dentro del Aula Magna comenzaron a escucharse los primeros cánticos, entre ellos “Vamos los redondos” y “La UBA no se vende”.

El acto estuvo encabezado por las autoridades universitarias Ricardo Gelpi y Emiliano Yacobitti. Durante su discurso, el vicerrector expresó: “Para muchos de los que estamos acá es una sensación difícil de explicar”.

Más tarde llegó uno de los momentos más celebrados de la jornada con el concierto acústico encabezado por Gaspar Benegas, acompañado por un octeto de cuerdas y la cantante Valentina Cooke. El repertorio incluyó clásicos como “El tesoro de los inocentes”, “La murga de la virgencita” y “Había una vez”. También se escuchó la voz del propio Solari en canciones como “Salando las heridas” y “Yo Caníbal”.

La emoción creció con los bises improvisados en formato íntimo y terminó explotando cuando sonaron “Juguetes perdidos” y “Ji Ji Ji”, que desataron un pogo dentro del Aula Magna y transformaron el acto académico en una auténtica fiesta ricotera.

Entre las consideraciones de la distinción, la UBA destacó la trayectoria artística de más de cinco décadas del músico, al que definió como “una figura central del rock argentino y latinoamericano, así como en una personalidad destacada del arte y la cultura popular de nuestro país”.

Además, la resolución subrayó el valor cultural de sus letras y su impacto en distintas disciplinas académicas. “Sus letras, de notable densidad poética y simbólica, han sido objeto de interés analítico desde múltiples perspectivas disciplinares – filosófica, sociológica, literaria y cultural – dando lugar a libros, ensayos, investigaciones académicas y tesis que abordan su producción artística y su gravitación en la cultura contemporánea”, señala el documento.

La declaración oficial había sido publicada el 17 de diciembre de 2025 y semanas después llegó a manos del Indio Solari, quien agradeció el reconocimiento con un mensaje que luego fue difundido en redes sociales.

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