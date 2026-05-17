Trump recibió en la Casa Blanca a un tenista correntino

El presidente estadounidense Donald Trump recibió en la Casa Blanca a los campeones nacionales universitarios de 2025. Entre los consagrados estuvo el tenista bellavistense Luciano Tacchi, campeón de la NCAA con Wake Forest.

Trump recibió en la Casa Blanca siete equipos que fueron campeones en 2025 de la NCAA, la máxima categoría del deporte universitario de los Estados Unidos.

Los equipos que visitaron al mandatario norteamericano a fines de abril fueron Oklahoma State (Golf masculino), Texas A&M (voleibol femenino), Wake Forest (Tenis masculino), Georgia (tenis femenino), Youngstown State (Bolos femeninos), West Virginia (Tiro mixto) y Florida State (Fútbol femenino).

En el plantel de tenis de la Universidad de Wake Forest está Luciano Tacchi, bellavistense de 25 años que fue parte de la consagración del año pasado.

Los Demon Decons destronaron a los campeones defensores, TCU, con un marcador de 4-2 en el Hurd Tennis Center de Waco, Texas. Este es el segundo título de Wake Forest en su historia y el primero desde 2018.

Tacchi (estudió Comunicación en Wake Forest) tuve como profesores, entre otros, a Rubén Ré y Gustavo Luza. Participó del circuito profesional pero después se radicó en los Estados Unidos y se dedicó al deporte universitario.

“El presidente Donald J. Trump recibe en la Casa Blanca a siete campeones nacionales universitarios de todo el país, rindiendo homenaje a estos estudiantes-atletas que alcanzaron la excelencia y se alzaron con la victoria”, publicó La Casa Blanca en su cuenta de X con varias fotos ilustrativas y con el título “Los campeones están aquí”.

