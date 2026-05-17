El lunes se venderán las entradas para el partido Regatas - Ferro

El quinto y decisivo partido de la serie de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol entre Regatas y Ferro Carril Oeste se jugará este lunes en el Fortín Rojinegro. La Asociación de Clubes (Adc) confirmó que el encuentro dará inicio a las 21.05 y será televisado por DirecTV.

En tanto que desde la entidad del Parque Mitre informaron que las entradas se venderán exclusivamente el día lunes.

Durante la mañana, de 8 a 12, el expendio será en la sede del club Regatas, en tanto que a partir de las 16.30 se hará en la boletería de San Martín y solamente en efectivo.

El costo de los bolestos se fijó en $18.000 las populares y $35.000 las plateas. En tanto que los socios de Regatas abonarán $9.000 y $20.000, respectivamente.

La serie al mejor de cinco partidos quedó empatada después de la victoria que logró Regatas, el viernes, en el Héctor Etchart, 79 a 71.

El ganador de este encuentro, enfrentará en semifinales al vencedor del duelo entre Gimnasia de Comodoro Rivadavia e Independiente de Oliva que también llegaron al quinto partido.

La definición de esta eliminatoria será este lunes en el estadio Socio Fundadores a partir de las 21.