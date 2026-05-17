Boca Unidos rescató un punto en Salta

En el cierre de la primera rueda de la Zona 2 del Federal A, Boca Unidos rescató un punto de su visita a Salta. Igualó sin abrir el marcador frente a Juventud Antoniana. De esta forma, el aurirrojo llegó a los 9 puntos en 8 presentaciones con 2 triunfos, 3 empates y 3 derrotas.

Antoniana, con el debut como entrenador de Sergio Maza, fue superior al elenco correntino y convirtió en figura al arquero Federico Quijano que tuvo tres intervenciones decisivas, una sobre el final, para mantener el 0 en el arco boquense.

Lucas Batistuta realizó tres cambios para presentarse en Salta. Julián Fuyana ingresó por Gustavo Bombaj, Claudio Alonso lo hizo por Lucio Velazco y Antonio Medina ocupó el lugar de Martín Ojeda. El experimentado delantero chaqueño y capitán del equipo, demostró pinceladas de su talento y fue uno de los destacados en el equipo correntino.

El encuentro de este domingo, correspondiente a la novena fecha, se jugó en el estadio "Fray Honorato Pistoia" de Juventud Antoniana. El local intentó tomar protagonismo y lo logró sobre el final de la primera etapa donde acorraló al rival sobre su propio arco.

En los 45 minutos iniciales, Boca Unidos tuvo dos aproximaciones sobre la valla de Facundo Abraham con Medina y Lautaro Mendoza.

Las mejores oportunidades para llegar al gol del equipo correntino se dieron en el complemento, dos en los primeros minutos (un tiro libre de Tiago Villanueva y un remate de Mendoza) y la restante en tiempo de descuento (otra vez en los pies de Mendoza).

El conjunto salteño, con poca generación de fútbol, llegó a ser superior a lo largo del segundo período y Quijano fue determinante con sus intervenciones para mantener el 0.

En la próxima fecha (décima, primera de las revanchas), Boca Unidos, que está séptimo en las posiciones, visitará a Sarmiento de La Banda, Santiago del Estero, que marcha en el último lugar.